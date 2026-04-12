タレントの長嶋一茂が、料理人No.1を決める「CHEF―1グランプリ2026」の国民代表審査員に加わることが決定した。長年「上沼恵美子のおしゃべりクッキング」に出演し料理を見極める確かな目を持つ上沼恵美子、神の舌を持つと言われるGACKTに次いで３人目。 【写真】国民代表審査員の長嶋一茂 「離乳食はフグ。母乳の代わりに白子を絞って飲んだ」と豪語する芸能界きっての食通と知られる一茂。普段から食へのこだわりが