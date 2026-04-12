三重県では、釣り客を相手に「遊漁船」を始める漁師が増えています。背景には、漁業一本ではやっていけないという海のある変化が。 【写真を見る】年収1000万円超は昔の話… 漁師の約4割が兼業 三重の海で増える釣り船｢遊漁船｣ 伊勢エビ激減で｢漁業だけでは生活厳しい｣ 波間に浮かぶ2つに割れた船体。今年2月、三重県鳥羽市沖で貨物船が釣り客を乗せていた遊漁船に衝突。2人が死亡、10人が重軽傷を負いました。（乗客）「いきな