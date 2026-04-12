新潟が映画『SAKAMOTO DAYS』とのコラボ企画実施を発表J2のアルビレックス新潟は4月10日、人気アクションコミックスを実写化した映画『SAKAMOTO DAYS』とタイアップすることを発表した。異色のコラボレーションに、SNS上では「まさかのアルビがサカデイとコラボ！？」と大きな反響を呼んでいる。今回のタイアップは、週刊少年ジャンプで連載中の人気作「SAKAMOTO DAYS」が目黒蓮（Snow Man）主演で映画化されることを記念した