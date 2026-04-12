『釣り侍』（佐藤賢一 著）西洋史を題材にした歴史小説を中心に発表している佐藤賢一の新作は、初の時代小説である。タイトル通り、和竿を使った黒鯛釣り、山形県鶴岡市にある大鳥池に棲むとされる未確認生物と同じ名の滝太郎との勝負など釣りが物語を牽引しており、そのリアリティと緊迫感には思わず引き込まれるだろう。羽州大泉藩では、釣りが武芸として奨励されていた。藩士の前原又左衛門と竹馬の友の山上藤兵衛は、磯