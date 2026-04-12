俳優の高杉真宙とお笑いコンビ・霜降り明星のせいやが、きょう12日スタートのテレ東系『ピッカルチャー〜アニメの色んなとこにスポットライトを当ててピカっと光らせてみた』（毎週日曜後11：45）でMCを務める。“アニメに寄り添う人やモノにスポットライトを当てて魅力をピカッと光らせる”というコンセプトの同番組。アニメ好きを公言する2人だが、本格的な共演は初めて。高杉はレギュラーバラエティー初MCになるという。初