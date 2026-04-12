アメリカのトランプ大統領は11日、パキスタンで続くイランとの戦闘終結に向けた交渉について「合意に至るかどうかは関係ない」「我々はイランを軍事的に打ち負かした」などと語り、アメリカの「軍事的な勝利」を繰り返し強調しました。トランプ大統領は記者団に対し、日本時間の11日夜から続くパキスタンを交えたイランとの交渉について、「非常に深い交渉を行っている」と説明しました。そのうえで「我々はイランを軍事的に打ち負