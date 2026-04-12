新名神より「ひと足先」に開通へ！京都府の国道24号大久保バイパスで進む「寺田拡幅」の開通が目前に迫っています。近畿地方整備局は、2026（令和8）年4月8日に公表した同年度の予算概要のなかで、寺田拡幅の2026年度内での開通を目指す方針を改めて示しました。【そっちが先!?】これが「新名神の側道」の拡幅事業です（地図・写真で見る）寺田拡幅は、京都府城陽市の城陽JCT/IC付近から、城陽新池交差点までの現行2車線を、4