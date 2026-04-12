ガンダム愛を発信する韓国人女性YouTuberのしおんが2026年4月3日、5万5000円する「機動戦士ガンダム」に登場するモビルアーマー「ビグ・ザム」の高性能フィギュアをレビューする動画を公開した。 （関連：【画像あり】ガンダムが好きすぎる韓国人女性YouTuberが感動した「ビグ・ザム」のフィギュア（複数あり）） しおんは、流暢な日本語を操る韓国人女性YouTuber。趣味であるガンプラをはじめとした日本