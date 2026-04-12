【ラ・リーガ】ソシエダ3−3アラベス（日本時間4月11日／アノエタ）【映像】走り込んで完璧ヘッド待望の復帰戦でいきなり違いを見せつけた。ソシエダに所属する日本代表MF久保建英が83日ぶりに負傷明けのピッチに立つと早速ヘディングでアシスト。待ちに待った瞬間にファンも多くの称賛の声を寄せている。日本時間4月11日、ラ・リーガの第31節でソシエダはホームでアラベスと対戦。1月18日の第20節バルセロナ戦以来となる出場