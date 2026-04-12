◇プロ野球セ・リーグヤクルト3-2巨人（4月11日、東京ドーム）興奮のためアドレナリンが出過ぎて、初回に制球を乱してしまったと話した巨人のマタ投手。2点を取られたものの、その後はなんとか無失点で切り抜けました。5回97球を投げ終わり、ベンチに戻ると、内海哲也コーチとグータッチ。通訳を交えながら話していましたが、右手の中指を気にするしぐさを見せました。試合後に確認すると、マメができはじめていたということでし