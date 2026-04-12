■「気まずい瞬間」にその人の知性と品性が出るビジネスシーンでは新たな出会いや人間関係の構築が活発になる時期です。誰もが「円滑なコミュニケーションを築きたい」「相手に好印象を与えたい」と願うものでしょう。しかし、その意気込みが空回りしてしまうことは少なくありません。自分では丁寧に接しているつもりでも、選んだ「一言」が原因で、相手に冷たい印象を与えたり、無意識のうちに威圧感を抱かせたりしてしまう。言葉