ガールズグループKISS OF LIFEのジュリーが、大胆な姿で魅了した。ジュリーは最近、KISS OF LIFEの公式インスタグラムを更新し、絵文字とともに写真を投稿した。【写真】ジュリー、“ほぼ網”の衝撃衣装公開された写真には、網目素材のトップスに赤いスタッズ付きのビスチェを重ね、ショートパンツを着用したジュリーの姿が収められている。大胆な肌見せと抜群のスタイルで、見る者の視線を奪った。この投稿を見たファンからは「こ