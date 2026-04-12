千葉県茂原市の中心部から、5キロほど離れた場所にある「真名（まんな）団地」。1970年代に完成したこの巨大団地には、最盛期は1300人を超える住民が暮らしていた。だが、近年は過疎化の一途をたどり、2021年には老朽化にともない廃止の方針が決定。現代ビジネス記者が現場を訪れると、3月中旬をもってすべての居住者が転居したことが判明した。かつてファミリー層から絶大な人気を誇った市営団地は、時代とともにどう変わったのか