復活したドムドムバーガー独特のメニューが気になって仕方ない、食べたい！でも、近くにない。全国30店舗に満たない「ドムドムハンバーガー」（以下：ドムドム）は、何とももどかしい存在だ。ドムドムで提供しているのは、カニが丸ごと1匹入ったハンバーガーだったり、丸々としたフルーツトマトをそのまま使ったバーガーだったり……。美味しいのは当たり前、「驚き」や「喜び」だらけのメニュー群にはまさに目を奪われるばかり