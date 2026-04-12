検査を終えたらそのまま宿泊午前11時前、JR三ノ宮駅に降り立ち、タクシーを10分ほど走らせると、神戸ポートタワーの近くで陽光に輝く高層ホテルが見えてきた。エントランスをくぐると、ロビーには穏やかなBGMが流れ、制服姿のスタッフが会釈する。今からここで人間ドックを受けるのか―正直、まだ実感が湧かないままエレベーターで7階の受付に上がった。紺のシックなウェアをまとったスタッフに迎えられ目に飛び込んできたのは、窓