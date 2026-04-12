ブロンドヘアをポニーテールにまとめ、ゴルフクラブを片手に微笑む女性。アイスブルーのウェアはボディラインを強調するようなデザインで、胸元が大きく開き、ボトムスはぴったりしたレギンスタイプだ──。【写真】背中がバックリ開いたウェアも…賛否両論となっているペイジのアスレジャースタイルこの画像を投稿したのは、アメリカの元プロゴルファーであるペイジ・スピラナック（33）。華やかなルックスで注目を集め、"