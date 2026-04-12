「安倍晋三氏と高市早苗氏」――ともに保守派の政治家で、首相として選挙で自民党を"一強"へ導いた。だが、高市政権を理解するうえでは"安倍後継"という捉え方だけでは本質を見誤りかねない。その政治姿勢の違いについて、立憲民主党・参議院国土交通委員長の辻元清美氏に聞いた。【写真】秘蔵写真で振り返る安倍晋三氏の足跡昭恵さんとの結婚式は新高輪プリンスホテルで＊＊＊安倍さんと高市さんは師弟関係と言われるが