「いい面接官」に共通する特徴はあるのだろうか。グーグルのリサーチによれば、共通する資質を表すような固定指標はなかったという。一方で、面接官には「もう一つの大事な役割」があるというのだが……。元グーグル人事戦略プロジェクトマネージャーで、著書に『グーグルのすごい採用』がある小川高子氏が解説する。「いい面接官」に共通する資質はあるか採用担当の方にとっては、面接官を選定することも大事な仕事の一つだと思い