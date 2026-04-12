トマトといえば、カットして何もつけずに食べたり、サラダの具材にしたり、モッツアレラチーズと合わせてカプレーゼにしたり、食べ方はさまざまありますが、生で食べることが多いのではないでしょうか。ですが、焼いたり、煮たり、炒めたり、加熱して食べる方が旨みや甘みが増し、栄養面でも良いと言われています。そこで今回は、そんなトマトの美味しさを堪能できる、温かいおかずのおすすめレシピを紹介します。教えてくれたのは