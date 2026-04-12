東京と神奈川をメインにレッスンを行う三浦真由ティーチングプロが、読者のお悩みに答えるレッスン。 今回は、自分の持ち球を知りたい方からの質問にお答えます。 【お悩み】自分の持ち球がわかりません！ 大きく曲げるスライスとフックを打ってみて、大きく曲げられるほうが持ち球。 「曲げようと思っても曲がりにくいほうは持ち球の逆球です。大きく曲げられるほうは打球が曲がっても芯でとらえやすい。ミ