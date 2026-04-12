アメリカとイランによる戦闘終結に向けた協議が11日、仲介国のパキスタンで行われています。中継です。現地は深夜2時を過ぎましたが、協議は現在も続いています。イランメディアは、ホルムズ海峡問題で両国の間に「深刻な意見の相違がある」と伝えています。アメリカ政府高官によりますと、アメリカとイランの代表団が11日、パキスタンを交えて対面での協議を行いました。アメリカ側からはバンス副大統領やウィトコフ特使らが参加