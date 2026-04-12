◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト 3-2 巨人(11日、東京ドーム)ヤクルトとの2戦目にスタメン出場した巨人・坂本勇人選手。2打席は空振り三振に倒れるも、2点ビハインドで迎えた7回の第3打席では今季第1号ソロを放ちました。この一発に、解説をつとめた内川聖一さんは「このままじゃ終われないって彼の意地みたいなものもあったと思います」とコメント。低めのワンシームをとらえてのバックスクリーン弾となったことについても「やはり