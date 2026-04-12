タレントのケイナさん（27）が4月11日までにインスタグラムを更新。沖縄を訪れたことを20枚の写真で伝えた。【写真】オープンカーの助手席バンザイのようなポーズをするケイナさんケイナさんはドイツの自動車メーカーBMWが展開するブランドMINIの真っ赤なオープンカー「ミニ・クーパー・コンバーチブル」の助手席でバンザイのようなポーズをする写真をはじめ、複数の旅のショットを公開。青空の下でサイクリングをしたり、地