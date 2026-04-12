南海電気鉄道は4月9日、なんば駅にて、新観光列車「GRAN 天空」の安全運行祈願式典を行いました。安全運行祈願式典後、なんば〜極楽橋間で「GRAN 天空」走行試験車両への乗車会も実施しました。4月24日の運行開始に向けて、「GRAN 天空」への期待が高まっています。【写真】2号車は「ワイドビューシート」なんば駅で安全運行祈願式典を開催「GRAN 天空」は4月24日から運行を開始する新観光列車です。運行区間は高野線・なんば〜極