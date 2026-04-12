＜マスターズ3日目◇11日◇オーガスタ・ナショナルGC（ジョージア州）◇7565ヤード・パー72＞海外男子メジャー初戦の第3ラウンドが進行している。2021年大会覇者の松山英樹は6バーディ・6ボギーの「72」をマーク。トータル2アンダー・28位タイでホールアウトしている。〈連続写真〉松山英樹のスイングをAIで分析！ アマとの違いが露骨にわかった前半3番から3連続バーディを奪取した松山だが、流れは持続しなかった。その後は出入