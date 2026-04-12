プロボクシング元統一世界ヘビー級王者のタイソン・フューリー（37＝英国）が11日（日本時間12日）、ロンドンで約1年4カ月ぶりの復帰戦に臨み、WBA同級5位アルスランベク・マフムドフ（36＝ロシア）に3―0で判定勝ちした。序盤はマフムドフが右ストレートや左フックを当てたが、フューリーはジャブでペースを掌握してフックや右アッパーをヒット。クリンチが多くアクションの少ない展開に、会場のトットナム・ホットスパー・ス