多種多様なバックグラウンドを持つ“ポーカー美女”たちが大集結。実力はもちろん、華やかなビジュアルにも注目が集まった。【映像】「顔面偏差値高すぎ」ポーカー美女たちの豪華絢爛なドレス姿女性12人がポーカークイーンの座を競い合うABEMAオリジナルトーナメント「ABEMA Queen Of Poker（AQOP）シーズン3」予選テーブルAが4月11日に配信。第3回となった今大会は参加メンバーが12人と過去最多に。過去大会でも活躍した常