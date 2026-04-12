◇ナ・リーグカブス3―4パイレーツ（2026年4月11日シカゴ）カブスの鈴木誠也外野手（31）が11日（日本時間12日）、本拠リグリー・フィールドで行われたパイレーツ戦の6回に代打で出場し、2試合連続安打。1点を追いかける延長タイブレークで迎えた11回の第4打席では2死満塁という絶好機を迎えたが凡打に倒れ、3ー4で試合終了。4打数1安打となりチームは2連敗を喫した。鈴木は3月に行われたWBCの準々決勝、ベネズエラ戦で