面舵？ 取り舵？ 方向を示す船の用語 船ならではの伝え方 船には、方向を正確に伝えるための独自の言葉があります。人は立つ位置や向きが人それぞれ異なるため、乗る人の向きに左右されない“船基準の表現”が欠かせません。 まず覚えておきたいのが「右舷」と「左舷」です。進行方向に向かって右側が右舷、左側が左舷と呼ばれます。国をまたいで移動するので英語がよく使われ、右舷はスターボードサイド、左舷