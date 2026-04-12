愛知県の刈谷ハイウェイオアシスは11日、販売されたタケノコの袋に誤って農薬が入っていた可能性があると発表し、注意を呼び掛けています。刈谷ハイウェイオアシスによりますと、「産直市場おあしすファーム」で、3月25日から4月9日に販売されたタケノコ137袋のうち1袋で、農薬が誤って入れられた可能性があるということです。本来は、タケノコのアク抜き用の米ぬかを入れていますが、11日、生産者から保管している農