テレビ東京で12日午後6時半から『最強大食い王決定戦2026春』が放送される。「レジェンド記録への挑戦」をコンセプトに掲げ、出場者全員が全国5都市で行われた予選から挑んだ今大会。新星の台頭か、レジェンドの意地か。本戦へと駒を進めた最強の大食い戦士13人が頂点を目指す。【写真】“大食い王”は誰の手に!?9年ぶりにゲスト出演するギャル曽根大会MCの高橋みなみに加え、準決勝の進行を務めるのはコットン。準決勝のスペ