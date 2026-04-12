ブルージェイズのジョージ・スプリンガー外野手（36）が11日（日本時間12日）、本拠でのツインズ戦で自打球により左足親指を骨折したことが分かった。「1番・DH」で先発出場したスプリンガーは3回の第2打席で、1ストライクからの2球目に投じられた内角低めのスプリットを強振。打球は三塁ファウルゾーンへと転がった。だが、スプリンガーは左足のつま先に打球が当たっており、その場で倒れて苦悶の表情だった。それでも、す