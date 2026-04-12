笑いコンビ・カカロニの栗谷が11日、ABEMA10周年を記念した特別番組『30時間限界突破フェス』内の企画『ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円』に出演。1000万円の借金生活を送る日々について明かした。【映像】カカロニ栗谷、散る…美しいウルフアロンの大内刈り昨年末に結婚を発表しながらも、1300万円もの詐欺被害に遭ったことを明らかにしている栗谷。今回は決死の覚悟でオーディションに臨み、見事合格を勝ち取った