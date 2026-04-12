日本各地の人里離れた場所になぜだかポツンと存在する一軒家と、そこに住まう人物の人生にも迫る番組『ポツンと一軒家』。4月12日（日）は、ゲストに志田未来と畑芽育を迎えて放送される。真っ白な雪景色のなか、新潟県の山間部でポツンと一軒家を発見。そこでは、58歳の夫と51歳の妻が2人で暮らしているという。以前は夫婦で東京に暮らしていたが、15年ほど前に麓の集落へと移住し、地域や雪国での生活に徐々に慣れていったそう。