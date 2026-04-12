開催：2026.4.12 会場：ロジャーズ・センター 結果：[ブルージェイズ] 4 - 7 [ツインズ] MLBの試合が12日に行われ、ロジャーズ・センターでブルージェイズとツインズが対戦した。 ブルージェイズの先発投手はエリック・ラウアー、対するツインズの先発投手はジョー・ライアンで試合は開始した。 1回裏、2番 ドールトン・バーショ 5球目を打って右中間ス