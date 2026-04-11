交通事故に巻き込まれた場合、病院へ行くことが第一優先となります。一見、障害がなさそうに見えるムチウチや打撲なども、じつは体がダメージを受けているかもしれません。そんなときは何科を受診すべきなのかについて「いでた整形外科クリニック」の出田先生に解説していただきました。 監修医師：出田 聡志（いでた整形外科クリニック） 自治医科大学卒業。その後、長崎医療センター、福岡大学病院、長崎県