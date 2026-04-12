開催：2026.4.12 会場：リグリー・フィールド 結果：[カブス] 3 - 4 [パイレーツ] MLBの試合が12日に行われ、リグリー・フィールドでカブスとパイレーツが対戦した。 カブスの先発投手はエドワード・カブレラ、対するパイレーツの先発投手はブラクストン・アシュクラフトで試合は開始した。 2回表、7番 スペンサー・ホルウィッツ 4球目を打ってショートゴロ 6-