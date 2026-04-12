田中碧が所属するリーズのダニエル・ファルケ監督は、アントン・シュタッハが足首のケガを負っていると明かした。地元メディアは数試合の欠場見込みと報じている。日本代表MFにとっては、ピッチに立つ機会を増やすチャンスかもしれない。今季の田中がファルケ監督の下で出場機会を失ってきたのは周知のとおりだ。当然、シーズン後の去就をめぐる雑音は増している。ただ、出番が与えられれば、田中は確かな評価を得てきた。それ