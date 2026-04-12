【その他の画像・動画等を元記事で観る】 4月12日放送の日本テレビ『Golden SixTONES』は、ゲストに杏、近藤春菜が登場する。 プライベートでも交流のある仲良しのふたり。パリにある杏の自宅に遊びに行ったという春菜は「お子さんもいらっしゃって、仲良くなった」と、杏の子どもたちとの面白エピソードを明かしてスタジオは大笑い。 さらに、13年前にドラマで共演した杏と森本慎太郎の思い出トークが飛