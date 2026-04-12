4月11日、北京市で初となる中学生によるヒューマノイド（人型）ロボットサッカー大会が開幕しました。大会は、ロボットサッカーを通じて、青少年がプログラミングやハードウェアの調整、戦術面での連携に取り組む中で、エンボディド・インテリジェンス（具身知能）への理解を深めるとともに、創造的思考や協働力、問題解決能力の育成を目的としています。また、「研究と訓練の一体化」や「学校と企業の連携」を進める仕組みを整え