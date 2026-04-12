セブ風ちまき「プソ」の形を模した屋台村＝2026年1月、フィリピン中部セブ島（共同）フィリピンのリゾート地、中部セブ島の市街地にいろいろなローカルフードをまとめて味わえる巨大な屋台村が誕生した。セブ風ちまき「プソ」の形をした外観が特徴。開発企業の広報担当者は「観光客にはここでセブの食と文化に触れてほしい」と話す。（共同通信マニラ支局＝菊池太典）屋台村は「プソ・ビレッジ」。昨年、本格オープンし、約千