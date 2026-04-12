【カイロ共同】レバノンのメディアは11日、イスラエル軍と親イラン民兵組織ヒズボラの交戦が再開した3月2日以降のレバノンの死者が2020人になったと報じた。負傷者は6436人という。イスラエル軍は11日、過去24時間以内にレバノンのヒズボラの拠点200カ所以上を攻撃したと発表した。イスラエルのネタニヤフ首相は声明で、イランの核開発計画とミサイル開発計画を破壊することに成功したと主張。ヒズボラの武装解除を目指す姿勢