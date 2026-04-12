タレント・乙葉（45）が、11日放送の日本テレビ系『満点☆青空レストラン』（毎週土曜後6：30）にゲスト出演。夫でお笑いタレント・藤井隆（54）とのオフの過ごし方を明かした。【写真】見つめ合う藤井隆＆乙葉夫妻（2008年当時）大根やキャベツなど、美味しいブランド野菜が育つ神奈川県三浦市から食材やレシピを紹介。新名物として注目されている「三浦かぶ」の料理を紹介した。料理中、MC・宮川大輔から「（夫婦）けん