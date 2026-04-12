プロ野球は11日、各地で6試合が行われました。この日は全球場でホームランが生まれ、その合計は18本となっています。最多のホームラン数となったのは、バンテリンドーム。この日は中日と阪神の同一カード2戦目が行われました。初回には森下翔太選手がこれで3試合連続のHRを記録。これを皮切りに、阪神は2回に大山悠輔選手、7回と9回に佐藤輝明選手がホームランを放ちました。対する中日も、ルーキーの花田旭選手が3回にプロ初HR。8