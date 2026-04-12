きょう12日のフジテレビ系アニメ『サザエさん』(毎週日曜18:30〜)では、「世渡り上手、飲み上手」など3本を放送。深夜に帰宅したマスオが玄関に締め出されてしまうことに――。家に入れないマスオ○「世渡り上手、飲み上手」夜、サザエが玄関の鍵をかけると、フネが「マスオさんがまだ帰宅してないのにいいのかい?」と聞くが、サザエは「帰ってくればすぐに分かるから大丈夫」と答える。しかし深夜、マスオが帰ると玄関の戸が開か