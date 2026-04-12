生後8カ月の息子を抱っこして電車に乗った際、周囲の人への反応によって表情が大きく変わる様子に、思わず笑ってしまった出来事を描いた筆者の経験です。 はじめての電車のお出かけ 生後8カ月の息子を抱っこひもで抱いて、電車に乗ったときのことです。 まだ外出にも気を使う時期で、周りに迷惑をかけないかと少し緊張しながらの移動でした。 混みすぎてはいないものの、座席はほぼ埋まっていて、私は息子を抱いて座りながら