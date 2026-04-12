おやつとしてはもちろん、軽食にもぴったりな【ミスタードーナツ】のお食事系パイ。現在、世界のグルメをテーマにした春夏限定の新作パイが登場し、注目を集めています。今回は、小腹が空いた時やランチタイムに選びたくなりそうな、食欲をそそる魅力的なお食事系パイを厳選してご紹介します。 マイルドな辛さの「バターチキンカレーパイ」 「バターチキンカレーパイ」は、何