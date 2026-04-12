男優・田淵正浩(59)が11日、自身のインスタグラムを更新し、女優・タレントの桜樹ルイとの2ショットを公開した。 【写真】桜樹ルイだ！ベテラン＆ベテランの2ショット 台湾で開催されたイベントに出席したことを報告した上で「37年男優をやってて良かったよ!」と感激。「やってなかったら桜樹ルイさんとの奇跡的な再会はまず無かったでしょう!!」と現役だからこその再会を喜んだ。「しみじみありがたいなぁ」と喜びをかみし