漫才コンビ「ミルクボーイ」のツッコミ担当・内海崇さんが、ラジオ番組で地元である「兵庫県姫路市」について語りました。（左から）パーソナリティの清元秀泰姫路市長、ミルクボーイの内海崇さん、ナビゲーターの洲崎春花☆☆☆☆同市白浜町出身の内海さん。子ども時代は地域の雑貨店に集まり、カードゲーム・ハイパーヨーヨーなどで遊んでいたといいます。「学校終わりはみんなそこに集まる、そんな場所だった」と当時を懐か