手際よく髪を整えていくハサミ。ここは美容院です。その様子は監視されています。 【写真を見る】“刑務所内にある美容院” ハサミを握るのは受刑者 国家資格は服役中に… ｢恩を少しでも返したい｣ 社会復帰に向けた就労支援 ここは、刑務所の中。美容師の女性も実は「受刑者」です。 岐阜県笠松町の「笠松刑務所」。窃盗に覚醒剤、殺人などの罪を犯した90代から20代の女性、約280人が収監されています。女性は刑務所内で美容師